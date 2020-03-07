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Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 3,62'lik getiriyle HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu oldu.

07.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 07.03.2020 12:28Yatırımcı rehberi (4)
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 3,62'lik getiriyle HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu oldu.

Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF ise yüzde 4,01'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5759333,62
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0828343,49
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2303513,29
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,8114522,86
Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF)1,5236392,82
Actus Portföy His. Sen. Fonu2,1923062,42
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon0,0202942,14
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,8536641,97
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF38,3340971,86
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,2448431,83
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF0,0182504,01
Halk Hayat ve Em. Katkı EYF0,0180744,01
Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF0,0193643,99
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,0195713,82
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,0192183,76
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0190973,75
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0190153,64
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,0182663,58
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,0193523,56
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,0186183,54

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

7.03.2020 13:31:19