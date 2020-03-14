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Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 3,13'lük getiriyle QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF oldu.

14.03.2020 11:16 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:16
Yatırımcı rehberi (4)
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 3,13'lük getiriyle QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF oldu.
NN Hay. Em. Altın EYF ise yüzde 3,08'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF605,2382183,13
TEB Portföy Altın Fonu0,0791423,05
Deniz Port. Altın Fonu0,0404633,01
Garanti Portföy Altın Fonu0,0918563,01
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0468833,01
Ak Portföy Altın Fonu0,0746113,00
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,0322312,93
Fiba Portföy Altın Fonu0,0275942,91
İş Portföy Altın Fonu0,0362882,79
HSBC Portföy Altın Fonu2,8065442,78
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
NN Hay. Em. Altın EYF0,0213673,08
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0354993,07
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0343393,06
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0379453,04
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0365913,02
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0341383,00
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0216562,96
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0344712,95
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0350762,95
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF0,0109272,94

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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