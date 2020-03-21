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Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,05'lik getiriyle Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu oldu.

21.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:10
Yatırımcı rehberi (4)
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,05'lik getiriyle Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu oldu.
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF ise yüzde 1,65'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0397774,05
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF628,1912483,79
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu69,9325873,36
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0576042,31
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0595681,72
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0660971,44
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,0250041,36
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,5952490,86
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,1102240,55
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0241380,41
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0130111,65
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0604380,98
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0225400,81
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0228900,43
Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF0,0182570,30
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,0466210,28
NN Hay. Em. Katılım Kat. EYF0,0100090,23
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0219550,21
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0657830,18
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0243400,18

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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