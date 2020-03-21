Yatırımcı rehberi (4)

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,039777 4,05 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 628,191248 3,79 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 69,932587 3,36 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,057604 2,31 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,059568 1,72 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,066097 1,44 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,025004 1,36 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,595249 0,86 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,110224 0,55 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024138 0,41 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,013011 1,65 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,060438 0,98 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,022540 0,81 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,022890 0,43 Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,018257 0,30 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,046621 0,28 NN Hay. Em. Katılım Kat. EYF 0,010009 0,23 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,021955 0,21 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,065783 0,18 Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,024340 0,18

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,05'lik getiriyle Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu oldu.Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF ise yüzde 1,65'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.(Sürecek)

Kaynak: AA