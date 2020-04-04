Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,24'lük getiriyle Ak Portföy AGI Değ. Fon oldu.

04.04.2020 11:08 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:08
Yatırımcı rehberi (4)
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,24'lük getiriyle Ak Portföy AGI Değ. Fon oldu.
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF ise yüzde 2,74'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,0702695,24
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0078934,72
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF634,2154233,22
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0752003,14
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0339523,08
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,2215452,91
QNB Finans Portföy Gümüş BYF20,0500092,79
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,6382762,76
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0461202,76
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,4595592,59
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0233942,74
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0215202,23
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0131862,06
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0417051,94
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0358501,92
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0369071,89
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0350051,89
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0356921,89
NN Hay. Em. Altın EYF0,0222081,89
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0394351,88

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Yatırımcı rehberi (4) - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Koronayla mücadelede hayati öneme sahip! İlk parti Türkiye’ye ulaştı Ekonomi
Koronayla mücadelede hayati öneme sahip! İlk parti Türkiye'ye ulaştı
Milli Dayanışma Kampanyası’na destek yağıyor! İşte toplanan miktar Ekonomi
Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağıyor! İşte toplanan miktar
Doğuş Grubu’ndan Milli Dayanışma Kampanyası’na dev destek Ekonomi
Doğuş Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na dev destek
Adı koronasavara çıktı! Salgın sonrası satış patlaması yaşanıyor Ekonomi
Adı koronasavara çıktı! Salgın sonrası satış patlaması yaşanıyor
Putin resmen itiraf etti! Koronavirüs Rusya’ya büyük darbe vurdu Ekonomi
Putin resmen itiraf etti! Koronavirüs Rusya'ya büyük darbe vurdu
Ronaldo’nun koronavirüs karantinası, Bursa’da satılık adaya ilgiyi artırdı Ekonomi
Ronaldo'nun koronavirüs karantinası, Bursa'da satılık adaya ilgiyi artırdı
Geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor! Kilosu 10 lira Ekonomi
Geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor! Kilosu 10 lira
Kovid-19 tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı Ekonomi
Kovid-19 tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı

Son Dakika Ekonomi Haberleri

13:09: Marmarabirlik'ten 100 milyon TL ödeme - Ekonomi 13:06: Dünya devleri arasında 'maske savaşları başladı - Ekonomi 12:58: Bakan Pekcan "Temassız Dış Ticaret" uygulamasının görüntülerini paylaştı Açıklaması - Ekonomi 12:54: Cardata, en çok değer kazanan ikinci el araçları açıkladı - Ekonomi 12:49: BTSO, "Akademi" projesini dijitâl platforma taşıdı - Ekonomi 12:20: Türk-İş'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek - Ekonomi 11:48: Koronavirüsle mücadelede hayati öneme sahip olan akıllı solunum cihazlarının 155 adedi Türkiye'ye ulaştı - Ekonomi 11:38: Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 60 milyon 728 bin liraya ulaştı - Ekonomi 10:34: Doğuş Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na 15 milyon TL destek - Ekonomi 10:30: Koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de çağrılara kimse aldırış etmiyor - Haber 10:14: Koronavirüs, Turşucu köyünde satışları yüzde 100 artırdı - Ekonomi 03:11: Koronavirüs nedeniyle şehir giriş çıkışlarının kapatılacağını öğrenen baba kız, pijamayla yollara düştü - Haber