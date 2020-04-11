Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 11,68'lik getiriyle Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu oldu.

11.04.2020 11:04 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:04
Yatırımcı rehberi (4)
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 11,68'lik getiriyle Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu oldu.
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF ise yüzde 11,34'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,06888611,68
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,13092911,68
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu0,83375811,60
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,07170611,35
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)0,90587110,18
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,53211210,14
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,57686210,03
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)10,2482959,97
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0372009,57
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,9965169,44
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,02805511,34
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,03417111,10
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,02875710,06
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0667087,90
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0670147,88
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,1100737,68
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0298937,64
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0258137,63
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1243157,60
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,0692537,55
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Finans kurumlarından Milli Dayanışma Kampanyası’na dev destek Ekonomi
Finans kurumlarından Milli Dayanışma Kampanyası'na dev destek
Dolar ters köşe yaptı! Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı? Ekonomi
Dolar ters köşe yaptı! Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı Ekonomi
Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı
Sokağa çıkma yasağında İstanbul, Ankara ve İzmir’de toplu taşıma nasıl hizmet verecek? Ekonomi
Sokağa çıkma yasağında İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma nasıl hizmet verecek?
Erdoğan’ın talimatıyla üretildi! Haftaya raflarda yerini alacak Ekonomi
Erdoğan'ın talimatıyla üretildi! Haftaya raflarda yerini alacak
Yeni geliştirilen ürün çeşidi ekonomiye 100 milyon TL katkı sağlayacak Ekonomi
Yeni geliştirilen ürün çeşidi ekonomiye 100 milyon TL katkı sağlayacak
Kadınlara yapılan sosyal yardım miktarları artırıldı Ekonomi
Kadınlara yapılan sosyal yardım miktarları artırıldı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ihracat lideri yine Gaziantep oldu Ekonomi
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ihracat lideri yine Gaziantep oldu
Haberler ›› Ekonomi ››Yatırımcı rehberi (4) - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

12:42: Bor katkılı dezenfektanı BOREL haftaya piyasada - Ekonomi 12:32: Sırbistan polisine Türk yazılımı - Ekonomi 12:32: Ordu'dan beyaz bentonit ihracatında hedef 100 milyon dolar - Ekonomi 12:26: PTT'den "Milli Mücadele'nin 100. Yılı Şanlıurfa" konulu özel gün zarfı - Ekonomi 12:19: Yenidoğan bebekler için alışveriş listesi - Ekonomi 11:50: Koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaş, hastaneden kaçıp intihar etmek istedi - Haberler 11:47: Sokağa çıkma yasağı süresince İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma sınırlı hizmet verecek - Ekonomi 11:29: Sokağa çıkma yasağına rağmen fuhuş pazarlığı yapan kadın, böyle görüntülendi - Haberler