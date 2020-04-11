Yatırımcı rehberi (4)
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 11,68'lik getiriyle Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu oldu.
11.04.2020 11:04 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:04
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF ise yüzde 11,34'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,068886
|11,68
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,130929
|11,68
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|0,833758
|11,60
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,071706
|11,35
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,905871
|10,18
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,532112
|10,14
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,576862
|10,03
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|10,248295
|9,97
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,037200
|9,57
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,996516
|9,44
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,028055
|11,34
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,034171
|11,10
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,028757
|10,06
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,066708
|7,90
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,067014
|7,88
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,110073
|7,68
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,029893
|7,64
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,025813
|7,63
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,124315
|7,60
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,069253
|7,55
(Sürecek)
Kaynak: AA
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi