Yatırımcı rehberi (5)

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,01 -12,53 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,02 -6,03 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,07 -6,00 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,31 -4,59 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,97 -4,30 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,04 -4,29 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,04 -4,13 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 562,35 -3,83 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,07 -3,48 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,07 -3,46 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,07 -3,29 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,06 -2,90 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,04 -2,70 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,06 -2,66 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,04 -2,59 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,01 -2,58 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,02 -2,53 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,04 -2,41 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,04 -2,34 NN Hay. Em. Altın EYF 0,015989 -2,15

Kaynak: AA

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 12,53'lük düşüşle Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu oldu.Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF ise yüzde 3,29'luk gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.(Sürecek)