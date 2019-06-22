22.06.2019 11:24
Haberler » Ekonomi » Haber

Yatırımcı rehberi (5)

Yatırımcı rehberi (5)

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 1,58'lik düşüşle QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF oldu.

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 1,58'lik düşüşle QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
oldu.

Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
ise yüzde 1,14'lük gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF557,40-1,58
Albaraka Portföy Katılım Fonu0,99-1,07
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,05-1,03
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,06-1,01
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,02-0,93
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,04-0,77
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu5,94-0,71
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,06-0,57
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,10-0,54
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu6,05-0,52
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,04-1,14
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,01-0,97
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,05-0,92
NN Hay. Em. Değ. EYF0,05-0,86
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,02-0,84
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,06-0,69
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,04-0,67
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,06-0,55
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,04-0,52
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,060519-0,46
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)
Kaynak: AA
Araç , Ekonomi

Son Dakika Haberleri
12:16 Gıda ihracatçıları Amerika'da 1 milyar dolara koşuyor
12:07 Barzani: Türkiye ve Irak ilişkilerinde yeni bir süreç başlayacak
12:05 Lapseki'de kirazla yüzü gülen üretici, şeftaliden de umutlu
11:52 TVF, Vestel ile iş birliğini 2 yıl uzattı
11:50 Vestel iki yıl daha Türk voleybolunun ana sponsoru oldu
11:50 Yumurta üreticisi çözüm bekliyor
11:50 Sebze- meyve fiyatları dip yaptı