29.06.2019 11:03
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Yatırımcı rehberi (5)

Yatırımcı rehberi (5)

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 1,42'lik düşüşle QNB Finans Portföy Gümüş BYF oldu.

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 1,42'lik düşüşle QNB Finans Portföy Gümüş BYF oldu.
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF ise yüzde 0,02'lik sınırlı gerilemeyle bu haftanın tek kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
QNB Finans Portföy Gümüş BYF18,58-1,42
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu68,52-0,32
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu0,02-0,22
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF556,48-0,16
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,06-0,05
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,38-0,03
Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu0,030,00
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,01-0,02
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)
Kaynak: AA
emlak , gümüş , yatırım fonu , finans , Ekonomi

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