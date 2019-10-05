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Yatırımcı rehberi (5)

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 7,01'lik düşüşle Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

05.10.2019 11:06Yatırımcı rehberi (5)
En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 7,01'lik düşüşle Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF ise yüzde 2,47'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,013498-7,01
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,021085-3,27
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,001079-3,25
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,038914-3,14
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,035080-2,66
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,073039-2,35
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,061020-2,14
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,070573-2,04
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,298527-1,79
İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon0,010141-1,60
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,036021-2,47
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,030969-1,94
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,107737-1,06
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,059577-0,98
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,074503-0,92
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,073621-0,82
Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF0,016228-0,72
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,051624-0,64
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,029553-0,59
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,030515-0,56
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Ekonomi

Kaynak: AA

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