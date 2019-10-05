Yatırımcı rehberi (5)

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013498 -7,01 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021085 -3,27 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,001079 -3,25 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,038914 -3,14 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,035080 -2,66 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,073039 -2,35 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,061020 -2,14 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,070573 -2,04 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,298527 -1,79 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010141 -1,60 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,036021 -2,47 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,030969 -1,94 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,107737 -1,06 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,059577 -0,98 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074503 -0,92 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,073621 -0,82 Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF 0,016228 -0,72 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,051624 -0,64 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029553 -0,59 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030515 -0,56

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 7,01'lik düşüşle Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF ise yüzde 2,47'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.(Sürecek)