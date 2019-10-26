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Yatırımcı rehberi (5)

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 2,42'lik düşüşle İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu oldu.

26.10.2019 11:20Yatırımcı rehberi (5)
En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 2,42'lik düşüşle İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu oldu.

Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF ise yüzde 2,08'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,076375-2,42
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,057059-2,15
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,036527-2,10
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,061458-2,07
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,025811-2,02
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,030735-2,00
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,039386-1,99
İş Portföy Altın Fonu0,030694-1,99
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,064030-1,97
HSBC Portföy Altın Fonu2,397280-1,97
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,028619-2,08
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,029694-1,99
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,030651-1,96
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,031682-1,95
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,018170-1,95
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF0,009969-1,95
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,027092-1,94
NN Hay. Em. Altın EYF0,017851-1,94
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,029404-1,93
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,029622-1,90
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Ekonomi

Kaynak: AA

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