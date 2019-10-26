Yatırımcı rehberi (5)

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076375 -2,42 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057059 -2,15 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036527 -2,10 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,061458 -2,07 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025811 -2,02 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030735 -2,00 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,039386 -1,99 İş Portföy Altın Fonu 0,030694 -1,99 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,064030 -1,97 HSBC Portföy Altın Fonu 2,397280 -1,97 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,028619 -2,08 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029694 -1,99 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030651 -1,96 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,031682 -1,95 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018170 -1,95 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,009969 -1,95 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,027092 -1,94 NN Hay. Em. Altın EYF 0,017851 -1,94 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,029404 -1,93 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029622 -1,90

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 2,42'lik düşüşle İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu oldu.Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF ise yüzde 2,08'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.(Sürecek)