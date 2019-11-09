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Yatırımcı rehberi (5)

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 2,40'lık düşüşle QNB Finans Portföy Gümüş BYF oldu.

09.11.2019 11:08 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:08Yatırımcı rehberi (5)
En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 2,40'lık düşüşle QNB Finans Portföy BYF oldu.

Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF ise yüzde 1,65'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
QNB Finans Portföy Gümüş BYF21,264627-2,40
QNB Finans Portföy Altın BYF24,541344-1,45
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,025561-1,13
Fiba Portföy Altın Fonu0,023152-0,98
Deniz Port. Altın Fonu0,034201-0,97
İş Portföy Altın Fonu0,030556-0,96
TEB Portföy Altın Fonu0,066501-0,96
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,027157-0,96
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,039225-0,95
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,037412-0,93
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,012323-1,65
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,028061-0,99
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,028756-0,97
NN Hay. Em. Altın EYF0,017775-0,95
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF0,009922-0,94
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,028512-0,92
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,029507-0,92
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,018098-0,92
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,029577-0,92
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,028567-0,92

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Gümüş, Ekonomi

Kaynak: AA

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