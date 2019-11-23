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Yatırımcı rehberi (5)

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 2,54'lük düşüşle İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu oldu.

23.11.2019 11:04 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:04Yatırımcı rehberi (5)
En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 2,54'lük düşüşle Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu oldu.

Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF ise yüzde 1,45'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,035639-2,54
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,021663-2,25
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,328564-1,62
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,114197-1,58
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,076807-1,44
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,037365-1,36
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,065542-1,20
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,030455-1,16
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF547,779834-1,11
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,042156-1,06
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,012221-1,45
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,028018-0,99
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,030309-0,96
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,026515-0,93
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,028253-0,89
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,027573-0,87
NN Hay. Em. Altın EYF0,017468-0,85
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,029076-0,84
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,031020-0,84
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF0,009756-0,83

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

İstanbul, Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

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