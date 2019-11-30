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Yatırımcı rehberi (5)

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 0,80'lik düşüşle Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

30.11.2019 11:34 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:34Yatırımcı rehberi (5)
En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 0,80'lik düşüşle Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF ise yüzde 0,75'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,662639-0,80
Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)5,007716-0,77
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,053389-0,68
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)57,706131-0,59
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,023276-0,58
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,105449-0,53
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,545588-0,42
Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,159180-0,38
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,023669-0,37
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,028289-0,35
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,017931-0,75
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF0,016895-0,73
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,018244-0,72
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,017958-0,69
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,038929-0,60
NN Hay. Em. Katkı EYF0,019189-0,59
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,017778-0,49
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,017960-0,44
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF0,009714-0,43
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,018255-0,41
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Ekonomi

Kaynak: AA

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