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Yatırımcı rehberi (5)

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 0,05'lik düşüşle QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF oldu.

28.12.2019 11:12 | Son Güncelleme: 28.12.2019 11:12 Yatırımcı rehberi (5)
En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 0,05'lik düşüşle QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF oldu.

Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF ise yüzde 0,18'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 571,205564 -0,05
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067057 -0,18
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,048731 -0,17
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,069833 -0,16
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012389 -0,02
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)

Ekonomi

Kaynak: AA

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