Yatırımcı rehberi (5)

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 571,205564 -0,05 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067057 -0,18 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,048731 -0,17 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,069833 -0,16 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012389 -0,02

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 0,05'lik düşüşle QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF oldu.Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF ise yüzde 0,18'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.(Sürecek)