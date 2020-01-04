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Yatırımcı rehberi (5)

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 0,54'lük düşüşle Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

04.01.2020 11:10 | Son Güncelleme: 04.01.2020 11:10 Yatırımcı rehberi (5)
En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 0,54'lük düşüşle Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Metlife Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF ise yüzde 0,06'lık gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016487 -0,54
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,031707 -0,19
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022964 -0,15
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,107617 -0,07
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
Metlife Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF 0,014594 -0,06
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,022046 -0,05

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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