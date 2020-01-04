Yatırımcı rehberi (5)

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016487 -0,54 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,031707 -0,19 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022964 -0,15 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,107617 -0,07 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Metlife Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF 0,014594 -0,06 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,022046 -0,05

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 0,54'lük düşüşle Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.Metlife Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF ise yüzde 0,06'lık gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.(Sürecek)