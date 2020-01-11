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Yatırımcı rehberi (5)

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 2,93'lük düşüşle Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

11.01.2020 11:04 | Son Güncelleme: 11.01.2020 11:04Yatırımcı rehberi (5)
En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 2,93'lük düşüşle Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF ise yüzde 1,85'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,016004-2,93
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,029466-2,41
QNB Finans Portföy Gümüş BYF22,144847-2,04
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,045200-1,89
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,025679-1,68
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,027104-1,35
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF565,256835-1,33
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,040205-1,28
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,022679-1,24
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,082134-1,18
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,036407-1,85
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,069805-1,57
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,066898-1,53
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,038883-1,17
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,040136-1,09
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,048797-1,01
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,043276-0,88
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,021766-0,88
NN Hay. Em. Değ. EYF0,05591-0,87
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,036452-0,84

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Aviva, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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