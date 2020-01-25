Haberler » Ekonomi » Yatırımcı rehberi (5) - Ekonomi

Yatırımcı rehberi (5)

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 4,33'lük düşüşle Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

25.01.2020 11:04 | Son Güncelleme: 25.01.2020 11:04Yatırımcı rehberi (5)
En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 4,33'lük düşüşle Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF ise yüzde 0,56'lık gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,015023-4,33
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,025433-1,97
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,022260-1,60
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,029270-0,79
Garanti Portföy Altın Fonu0,082829-0,22
Fiba Portföy Altın Fonu0,024851-0,19
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,038643-0,13
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,031840-0,13
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,254365-0,12
TEB Portföy Altın Fonu0,071252-0,10
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,036127-0,56
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,043221-0,41
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,031895-0,23
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,034051-0,17
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF0,010478-0,11
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,031601-0,09
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,032952-0,06
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,030955-0,02

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Aviva, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

11:46  İnovasyon öncüsü 6 bin öğretmen Türkiye'yi dijital geleceğe taşıyacak
11:28  Kara sınır kapılarından geçen yıl 27,6 milyon yolcu, 7,6 milyon araç geçti
11:23  ABD Fars Haber Ajansını kara listeye aldı
11:23  ABD'nin Houston kentindeki patlamada 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
11:17  Sedat Kılınç: "Şu an düşük faizle kredi çekenler, 10 yıl sonra yüzde 300 karda olacaklar"
25.1.2020 11:52:48