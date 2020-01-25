Yatırımcı rehberi (5)

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015023 -4,33 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,025433 -1,97 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022260 -1,60 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029270 -0,79 Garanti Portföy Altın Fonu 0,082829 -0,22 Fiba Portföy Altın Fonu 0,024851 -0,19 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,038643 -0,13 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,031840 -0,13 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,254365 -0,12 TEB Portföy Altın Fonu 0,071252 -0,10 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,036127 -0,56 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,043221 -0,41 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,031895 -0,23 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,034051 -0,17 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,010478 -0,11 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,031601 -0,09 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,032952 -0,06 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,030955 -0,02

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 4,33'lük düşüşle Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF ise yüzde 0,56'lık gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.(Sürecek)