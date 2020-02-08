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Yatırımcı rehberi (5)

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 3,43'lük düşüşle Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

08.02.2020 11:04 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:04Yatırımcı rehberi (5)
En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 3,43'lük düşüşle Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

NN Hay. Em. Altın EYF ise yüzde 1,14'lük gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,013868-3,43
TEB Portföy Altın Fonu0,072591-1,30
Fiba Portföy Altın Fonu0,025263-1,21
Deniz Port. Altın Fonu0,037111-1,15
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,042931-1,14
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,029628-1,13
HSBC Portföy Altın Fonu2,581004-1,13
Ak Portföy Altın Fonu0,068642-1,10
İş Portföy Altın Fonu0,033395-1,10
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,208873-1,07
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
NN Hay. Em. Altın EYF0,019575-1,14
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,032579-1,13
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,031595-1,12
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,03082-1,12
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,034765-1,11
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,031577-1,11
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,019908-1,09
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,03256-1,09
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,031327-1,09
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,032265-1,09
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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