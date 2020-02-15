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Yatırımcı rehberi (5)

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 5,16'lık düşüşle Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

15.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:06Yatırımcı rehberi (5)
En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 5,16'lık düşüşle Ak Portföy BIST End. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF ise yüzde 2,70'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,118851-5,16
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,060965-4,85
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,130336-3,51
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,035177-2,82
Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF)0,231777-2,78
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,069852-2,54
Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)5,61925-2,22
Tacirler Portföy Değ. Fon2,204282-2,21
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF41,256646-2,18
Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,936485-2,16
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,019204-2,70
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,035299-2,58
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,019288-2,53
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,019709-2,40
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,019316-2,32
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF0,017969-2,24
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,018395-2,24
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,019-2,15
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,018729-2,08
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,055181-2,05

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Banka, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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