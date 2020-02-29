Haberler » Ekonomi » Yatırımcı rehberi (5) - Ekonomi

Yatırımcı rehberi (5)

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 11,43'lük düşüşle Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

29.02.2020 11:04 | Son Güncelleme: 29.02.2020 11:04Yatırımcı rehberi (5)
En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 11,43'lük düşüşle Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF ise yüzde 6,91'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,013083-11,43
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu78,421786-10,91
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,067300-10,88
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,044102-10,14
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,247211-8,55
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,077696-8,24
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,043325-6,63
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,080968-6,54
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,053488-6,21
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,741191-6,11
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,039975-6,91
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,123896-5,87
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,085746-5,69
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,03376-5,65
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,068728-5,65
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,059275-5,37
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,099247-5,32
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,078989-5,03
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,020227-5,02
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,020956-5,00

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Ekonomi

Kaynak: AA

29.02.2020 12:57:39