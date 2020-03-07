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Yatırımcı rehberi (5)

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 4,60'lık düşüşle QNB Finans Portföy Gümüş BYF oldu.

07.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 07.03.2020 12:28Yatırımcı rehberi (5)
En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 4,60'lık düşüşle QNB Finans Portföy BYF oldu.

Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF ise yüzde 4,21'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
QNB Finans Portföy Gümüş BYF22,262008-4,60
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,012656-3,26
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,045515-2,59
Fiba Portföy Altın Fonu0,026813-2,58
TEB Portföy Altın Fonu0,0768-2,57
Deniz Port. Altın Fonu0,03928-2,54
Ak Portföy Altın Fonu0,072437-2,52
Garanti Portföy Altın Fonu0,089173-2,50
HSBC Portföy Altın Fonu2,730678-2,50
İş Portföy Altın Fonu0,035304-2,47
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,038291-4,21
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,032385-4,07
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,033484-2,53
NN Hay. Em. Altın EYF0,020729-2,53
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,034443-2,51
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,033321-2,51
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,036824-2,50
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF0,011284-2,50
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,032717-2,49
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,033143-2,46

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Gümüş, Ekonomi

Kaynak: AA

7.03.2020 13:31:24