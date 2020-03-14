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Yatırımcı rehberi (5)

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 28,38'lik düşüşle Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

14.03.2020 11:16 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:16
Yatırımcı rehberi (5)
En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 28,38'lik düşüşle Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF ise yüzde 20,59'luk gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,009064-28,38
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,060151-27,38
Tacirler Portföy Değ. Fon1,480898-23,82
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)9,084575-21,39
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,38453-20,96
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,658933-20,34
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,048182-20,20
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu0,767745-19,10
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,025974-19,00
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)58,482678-18,79
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,025034-20,59
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,040487-18,96
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,026391-18,51
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,060021-18,01
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,064289-16,97
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,063912-16,96
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,017115-16,28
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,06684-16,25
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,017744-16,24
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,022169-16,02

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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