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Yatırımcı rehberi (5)

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 4,35'lik düşüşle Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF oldu.

04.04.2020 11:08 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:08
Yatırımcı rehberi (5)
En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 4,35'lik düşüşle Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF oldu.

Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF ise yüzde 4,33'lük gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF11,148337-4,35
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,027688-4,28
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,080044-4,17
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,041276-4,02
QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,441091-3,66
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,064396-3,61
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,012666-3,57
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,092407-3,47
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,021057-3,42
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu0,747088-3,32
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF0,015824-4,33
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,013655-3,25
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,025198-3,17
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,053684-2,91
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,06637-2,83
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,021001-2,80
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,071188-2,55
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,095528-2,54
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,101504-2,47
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,035823-2,46

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Etiketler: TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Çal, Ekonomi
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