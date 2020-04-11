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Yatırımcı rehberi (5)

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 0,40'lık düşüşle Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu oldu.

11.04.2020 11:04 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:04
Yatırımcı rehberi (5)
En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 0,40'lık düşüşle Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu oldu.
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF ise yüzde 0,29'luk gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,778509-0,40
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,024466-0,33
İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu114,951979-0,31
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,220459-0,29
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,025434-0,26
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,548809-0,24
Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu366,693039-0,13
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu167,772187-0,12
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,24213-0,06
Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu0,029065-0,06
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF0,010509-0,29
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF0,07277-0,29
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF0,072485-0,22
AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF0,069476-0,22
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF0,019003-0,20
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,074114-0,19
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,034042-0,18
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,039883-0,18
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF0,076143-0,18
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF0,041417-0,16
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)

Kaynak: AA

Etiketler: Araç, Ekonomi
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