Yatırımcı Rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|
|
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,039337
|5,01
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,407750
|4,84
|Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF
|255,734082
|4,55
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,587993
|4,04
|TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,182095
|3,83
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,489293
|0,99
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,075323
|0,97
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,472834
|0,69
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,417124
|0,52
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,384379
|0,29
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,042166
|3,82
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,083215
|3,73
|Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF
|12,092884
|3,65
|Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,321832
|3,13
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,044864
|2,89
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu
|0,013950
|4,90
|Oyak Portföy İki. Değ. Fon
|0,019414
|2,35
|Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon
|14,239935
|2,18
| Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,415196
|2,09
|HSBC Portföy Değ. Fon
|75,039906
|2,04
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|
|
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|17,890669
|2,57
|Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,250966
|1,55
|İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,030095
|1,50
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,901143
|1,42
| Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,964056
|1,25
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|
|
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,044542
|0,49
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|0,017415
|0,47
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|75,388130
|0,47
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,017148
|0,46
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|216,343306
|0,46
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|
|
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,053180
|-2,72
| İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,031657
|-1,63
|Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|527,269399
|-1,58
|Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu
|0,036555
|-1,55
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,115542
|-1,49
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015497
|-4,36
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022430
|-3,51
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020548
|-2,69
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,050440
|-2,41
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,021454
|-2,26
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,024586
|-3,61
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,032286
|-3,01
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|62,723981
|-2,65
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,068705
|-2,55
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,038193
|-1,46
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,062326
|-1,35
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,799851
|-0,95
|İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon
|0,009732
|-0,30
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|5,832605
|-0,08
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|
|
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,029769
|-2,67
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,015499
|-2,58
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|1,815064
|-2,44
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,050948
|-2,36
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,019644
|-2,33
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|
|
|Finans Portföy Gümüş BYF
|16,744110
|-3,17
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,027422
|-2,65
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,031300
|-2,63
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,050155
|-2,62
|İş Portföy Altın Fonu
|0,024224
|-2,61
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.