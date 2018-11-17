Yatırımcı Rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|
|
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF
|262,904290
|2,80
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,418064
|2,53
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,601562
|2,31
|TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,185665
|1,96
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,171191
|1,94
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,499590
|0,69
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,021599
|0,68
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,392758
|0,61
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,481080
|0,56
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.
|1,124217
|0,54
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,016978
|0,91
|Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,378723
|0,87
|Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,331738
|0,78
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,024759
|0,70
|Global Md Portföy İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)
|0,023448
|0,54
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon
|14,608862
|2,59
|Vakıf Portföy İki. Değ. Fon
|120,137670
|1,64
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|5,921906
|1,53
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,016603
|1,39
|Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon
|0,015691
|1,25
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|
|
|Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,263150
|0,97
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,015601
|0,94
|Halk Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,012928
|0,93
|Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|1,420530
|0,69
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,014183
|0,60
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|
|
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|7,185555
|0,49
|Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,510228
|0,49
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,044757
|0,48
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|217,381398
|0,48
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,017230
|0,48
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|
|
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,088845
|-1,26
|Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|521,645659
|-1,07
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,031425
|-0,73
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,133994
|-0,33
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|1,679246
|-0,27
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014887
|-3,94
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,065437
|-2,91
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020228
|-1,56
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,306140
|-0,91
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,128685
|-0,84
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|60,194301
|-4,03
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,787172
|-3,58
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,068868
|-3,47
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,036995
|-3,14
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,037551
|-2,99
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,026350
|-2,48
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,317768
|-1,64
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,038722
|-0,83
|Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon
|1,573945
|-0,83
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,023068
|-0,74
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|
|
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|17,304649
|-3,28
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,885043
|-1,79
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,025747
|-1,49
|Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu
|0,030521
|-1,43
|İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,029744
|-1,17
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|
|
|Finans Portföy Gümüş BYF
|16,260096
|-2,89
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|191,860543
|-2,02
|Finans Portföy Altın BYF
|19,004210
|-1,98
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,021469
|-1,21
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,030942
|-1,14
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.