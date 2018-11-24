Yatırımcı Rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|
|
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|Tacirler Portföy Kisa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,033205
|6,50
|Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu
|0,019398
|1,08
|Ak Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,018323
|0,80
|İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|91,013354
|0,65
|İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon
|0,021137
|0,64
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,385560
|1,81
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,080986
|1,52
|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,042032
|1,21
|Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF
|11,997214
|0,91
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,044388
|0,03
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon
|0,042142
|2,41
|Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon
|14,874087
|1,82
|TEB Portföy İki. Değ. Fon
|0,074639
|1,37
|Qinvest Portföy Değ. Fon
|0,043522
|1,04
|Vakıf Portföy İki. Değ. Fon
|121,317995
|0,98
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|
|
|Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,278006
|1,18
|Halk Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,013051
|0,95
|Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|1,433162
|0,89
|Deniz Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,255732
|0,75
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,014153
|0,74
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|
|
|Finans Portföy Gümüş BYF
|16,311043
|0,31
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|
|
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|0,017580
|0,47
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|218,394479
|0,47
|Finans Portföy Para Piyasası Fonu
|94,912981
|0,47
|Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,512603
|0,47
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|76,078629
|0,46
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|
|
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|Logos Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,010859
|-17,43
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,021544
|-3,86
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|4,724890
|-3,70
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,129072
|-3,67
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|1,631813
|-3,54
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014021
|-5,82
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|1,987422
|-3,78
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,048529
|-3,06
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,020967
|-2,93
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021905
|-2,66
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,029248
|-7,38
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|56,126058
|-6,76
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,052677
|-5,60
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,065813
|-4,44
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,063966
|-4,32
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,060018
|-3,58
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|0,998121
|-2,75
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,752849
|-2,01
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,035029
|-1,38
|Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon
|1,553516
|-1,30
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|
|
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,038443
|-3,04
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,860045
|-2,32
|Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,177933
|-2,29
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|1,779469
|-2,22
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,935903
|-2,15
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|
|
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,051599
|-0,92
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,049142
|-0,90
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,030664
|-0,90
|HSBC Portföy Altın Fonu
|1,878684
|-0,89
|İş Portföy Altın Fonu
|0,023735
|-0,89
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.