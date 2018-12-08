Yatırımcı Rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|
|
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,053128
|4,29
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|5,232272
|4,20
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,033928
|4,18
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,038449
|4,16
|Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|0,044720
|4,14
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013526
|4,77
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021773
|4,36
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020317
|3,49
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,049465
|3,37
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,026740
|2,77
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,030658
|3,14
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|58,922169
|2,89
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,054404
|2,84
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,024209
|2,16
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|58,676969
|1,60
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,061077
|4,05
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,782561
|2,46
|Meksa Portföy İki. Değ. Fon
|0,050546
|2,07
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,010268
|1,48
|İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon
|0,009736
|1,34
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|
|
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,015489
|4,78
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,029591
|4,74
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,050903
|4,42
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|0,902748
|4,21
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,893629
|4,19
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|
|
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|19,373527
|5,23
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,050164
|4,94
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|195,697087
|4,88
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,031253
|4,77
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|16,494261
|4,76
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|
|
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|0,017749
|0,50
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|220,456206
|0,48
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|7,286184
|0,48
|Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,517436
|0,48
|Deniz Port. Para Piyasası Fonu
|0,783638
|0,47
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|
|
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,598439
|-1,77
|Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF
|261,504341
|-1,38
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,416986
|-1,25
|TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,185477
|-0,89
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,171083
|-0,86
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|
|
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|1,992934
|-0,25
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF
|11,660195
|-5,97
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,078394
|-5,84
|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,040782
|-5,75
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,193227
|-3,56
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|32,134541
|-3,39
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,038813
|-2,25
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,316832
|-2,22
|Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon
|15,013034
|-2,03
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,224405
|-1,91
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,402899
|-1,80
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|
|
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,026087
|-1,10
|Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,200995
|-0,90
|Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu
|0,030511
|-0,35
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,963054
|-0,20
|Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,011674
|-0,13
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.