Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|
|
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,584999
|2,57
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,041681
|2,41
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,175686
|2,13
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,417132
|2,13
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|139,617214
|1,49
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,571018
|1,17
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,173128
|0,74
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,384806
|0,51
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,434289
|0,28
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,233878
|0,20
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,223694
|7,54
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,038109
|6,50
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,045243
|6,34
|Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,125549
|6,30
|Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,022163
|6,13
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|0,981594
|8,73
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,324362
|4,40
|HSBC Portföy Değ. Fon
|80,135710
|3,72
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,237820
|3,45
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,038898
|3,27
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|
|
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|17,075096
|4,88
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,226191
|4,46
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,024324
|3,94
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,948194
|2,95
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,036999
|2,69
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|
|
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|5,265911
|0,65
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,583422
|0,65
|QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu
|106,965675
|0,64
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,050734
|0,64
|HSBC Portföy Para Piyasası Fonu
|63,528948
|0,64
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|
|
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|562,347478
|-3,83
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,036092
|-3,37
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,051233
|-2,99
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,350885
|-2,90
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,060116
|-2,51
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014397
|-12,53
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022125
|-6,03
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,311839
|-4,59
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030199
|-3,05
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,056077
|-2,09
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,074102
|-6,00
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,035561
|-4,29
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,040597
|-4,13
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,072000
|-3,48
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,061451
|-3,37
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|0,973868
|-4,30
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|0,982324
|-3,28
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|2,010386
|-2,29
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,069112
|-1,65
|İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon
|0,010344
|-0,39
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|
|
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022113
|-2,75
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,273781
|-2,75
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,101982
|-2,35
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,005311
|-2,34
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,058637
|-2,06
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|
|
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|18,072527
|-3,46
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|21,947559
|-2,59
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,166945
|-2,14
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,024552
|-2,13
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,020938
|-2,12
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)