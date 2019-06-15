Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,435364
|4,37
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,608816
|4,07
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,043150
|3,52
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,181852
|3,51
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,021696
|2,18
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,023627
|3,26
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,375646
|2,76
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,247913
|1,14
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,449962
|1,09
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030481
|0,93
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,076808
|3,65
|Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,163207
|2,58
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,107760
|2,53
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|67,991457
|2,27
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,034943
|2,25
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,030148
|4,95
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,018900
|4,62
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,179154
|1,96
|İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon
|0,022458
|1,73
|Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon
|0,021704
|1,72
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,034423
|2,53
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,084469
|2,44
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,040071
|2,17
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,961719
|1,43
|Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,381893
|1,32
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|22,696288
|3,41
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,036132
|2,64
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,061243
|2,57
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,031805
|2,53
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,025170
|2,52
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu
|0,266701
|0,45
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,526655
|0,45
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,590485
|0,45
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,050960
|0,45
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|86,038835
|0,44
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021697
|-1,93
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014119
|-1,93
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,440886
|-1,03
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu
|0,016285
|-0,28
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,099764
|-0,17
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,003223
|-0,21
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022094
|-0,09
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.