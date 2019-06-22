Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,628581
|3,25
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,449387
|3,22
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,044536
|3,21
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,186219
|2,40
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,022113
|1,92
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014987
|6,15
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,024237
|2,58
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023936
|1,55
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,605696
|1,49
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,470908
|1,44
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,091929
|8,70
|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,046196
|8,30
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|8,222626
|5,10
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,868887
|5,08
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,103063
|5,05
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,089110
|5,72
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,338989
|3,63
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,040408
|3,11
|İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon
|0,023144
|3,05
|HSBC Portföy Değ. Fon
|83,245054
|2,96
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,025235
|3,26
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|17,784711
|2,84
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,270630
|2,58
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,561529
|1,87
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,038035
|1,79
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|18,845610
|2,09
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|23,104895
|1,80
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,036742
|1,69
|İş Portföy Altın Fonu
|0,028562
|1,53
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,025549
|1,51
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|86,437447
|0,46
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,583441
|0,45
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,051188
|0,45
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,597595
|0,45
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,054366
|0,45
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|557,396943
|-1,58
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,051202
|-1,03
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,059618
|-1,01
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,038938
|-0,77
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|5,940673
|-0,71
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,055928
|-0,57
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030417
|-0,21
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|0,985820
|-0,46
|Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu
|0,016266
|-0,12
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|2,041614
|-0,07
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|0,992455
|-1,07
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,021889
|-0,93
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,100839
|-0,54
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,268940
|-0,51
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.