Yatırımcı rehberi (6)

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,026158 2,74 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,153856 2,48 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 6,196550 2,43 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,460065 2,38 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,044801 2,32 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015603 4,11 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024870 2,61 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022235 2,33 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,278064 1,06 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,622579 1,05 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 8,548125 3,96 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,117171 3,82 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047666 3,18 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,094616 2,92 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,072190 2,85 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,138324 4,52 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,071331 2,43 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,346345 2,17 İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,023622 2,07 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,220995 2,03 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,025942 2,80 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,035712 2,16 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,298098 2,16 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,127440 2,16 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,113134 1,85 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,037568 2,25 TEB Portföy Altın Fonu 0,063522 2,19 Deniz Port. Altın Fonu 0,032954 2,10 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,026086 2,10 Fiba Portföy Altın Fonu 0,022230 2,09 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları ING Portföy Para Piyasası Fonu 86,849233 0,48 ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu 18,974494 0,44 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,586031 0,44 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,604681 0,44 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,051415 0,44 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 556,477370 -0,16 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,377005 -0,03 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 68,519470 -0,32 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,062830 -0,05 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,016230 -0,22 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,030660 0,00 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,578745 -1,42

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.(Sürecek)