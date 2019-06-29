Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,026158
|2,74
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,153856
|2,48
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|6,196550
|2,43
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,460065
|2,38
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,044801
|2,32
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015603
|4,11
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,024870
|2,61
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022235
|2,33
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,278064
|1,06
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,622579
|1,05
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|8,548125
|3,96
|Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,117171
|3,82
|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,047666
|3,18
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,094616
|2,92
|Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,072190
|2,85
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,138324
|4,52
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,071331
|2,43
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,346345
|2,17
|İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon
|0,023622
|2,07
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,220995
|2,03
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,025942
|2,80
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,035712
|2,16
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,298098
|2,16
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,127440
|2,16
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|18,113134
|1,85
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,037568
|2,25
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,063522
|2,19
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,032954
|2,10
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,026086
|2,10
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,022230
|2,09
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|86,849233
|0,48
|ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu
|18,974494
|0,44
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,586031
|0,44
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,604681
|0,44
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,051415
|0,44
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|556,477370
|-0,16
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,377005
|-0,03
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|68,519470
|-0,32
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,062830
|-0,05
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu
|0,016230
|-0,22
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu
|0,030660
|0,00
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|18,578745
|-1,42
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