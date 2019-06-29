29.06.2019 11:03
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Yatırımcı rehberi (6)

Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0261582,74
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,1538562,48
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu6,1965502,43
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,4600652,38
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0448012,32
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0156034,11
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0248702,61
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0222352,33
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,2780641,06
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,6225791,05
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)8,5481253,96
Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1171713,82
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0476663,18
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0946162,92
Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0721902,85
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,1383244,52
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,0713312,43
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon0,3463452,17
İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon0,0236222,07
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon1,2209952,03
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu0,0259422,80
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0357122,16
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,2980982,16
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,1274402,16
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)18,1131341,85
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0375682,25
TEB Portföy Altın Fonu0,0635222,19
Deniz Port. Altın Fonu0,0329542,10
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,0260862,10
Fiba Portföy Altın Fonu0,0222302,09
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
ING Portföy Para Piyasası Fonu86,8492330,48
ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu18,9744940,44
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,5860310,44
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,6046810,44
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0514150,44
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF556,477370-0,16
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,377005-0,03
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu68,519470-0,32
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,062830-0,05
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu0,016230-0,22
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu0,0306600,00
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF18,578745-1,42

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)
Kaynak: AA
euro , his , borçlanma araçları fonları , yatırım fonları , Ekonomi

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