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Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

20.07.2019 11:17 Yatırımcı rehberi (6)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,468526 2,35
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,654571 2,08
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,193404 1,85
Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,041799 1,67
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,917876 1,53
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024964 1,26
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,511814 1,08
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,570235 1,06
Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,257982 1,05
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,676584 1,04
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 64,003924 3,01
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,330359 2,97
Global Md Portföy İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 0,026551 2,89
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,936101 2,88
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,054433 2,74
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,208020 4,20
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,042562 2,51
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,362524 2,10
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,254679 1,99
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,457443 1,97
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026959 2,62
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,354189 1,87
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,909221 1,65
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,557507 1,55
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,028721 1,47
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 19,333343 6,29
QNB Finans Portföy Altın BYF 23,363546 1,14
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 234,743528 0,88
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,037513 0,60
İş Portföy Altın Fonu 0,029087 0,59
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
ING Portföy Para Piyasası Fonu 87,995806 0,47
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,538060 0,42
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,593572 0,42
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,052083 0,42
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,055305 0,42
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014421 -7,56
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021980 -0,95
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,374243 -0,10
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076745 -1,03
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,036505 -0,27
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,040868 -0,23
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,485856 -0,20
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,101113 -0,31
Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,763339 -0,03
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,030997 -0,43

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)
Kaynak: AA
Ekonomi

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