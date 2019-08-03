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Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç.

03.08.2019 11:10 Yatırımcı rehberi (6)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,681460 2,10
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,484794 1,58
Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,042729 1,40
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,216459 1,32
ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 2,087056 1,27
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,222055 0,20
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,044373 4,52
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,020776 3,70
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,055121 3,40
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,548024 3,04
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,339901 2,22
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,235558 2,28
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,016820 1,06
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,018129 0,95
Qinvest Portföy Değ. Fon 0,052091 0,95
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,230420 0,93
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027778 2,43
Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,031806 1,96
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,047635 1,12
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,926507 1,12
Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,015070 1,03
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
ING Portföy Para Piyasası Fonu 88,741926 0,42
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,598510 0,41
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,020192 0,41
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,055759 0,40
TEB Portföy Para Piyasası Fonu 345,068545 0,39
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,025971 -2,97
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,898822 -2,85
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035892 -2,75
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,044335 -2,61
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,905958 -2,59
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013857 -4,83
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022609 -4,74
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024336 -3,53
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021282 -2,60
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,333148 -2,46
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025190 -5,81
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,034833 -4,66
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,035101 -4,56
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,073780 -3,93
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,070833 -3,91
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,070430 -2,88
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,030734 -2,29
Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,967821 -2,16
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,041080 -1,55
İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010036 -1,07
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,034647 -3,31
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,094263 -3,17
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,049444 -2,61
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,021647 -2,05
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,280853 -1,64
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 19,007260 -3,98
TEB Portföy Altın Fonu 0,061533 -3,32
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,036447 -3,31
Deniz Port. Altın Fonu 0,031953 -3,30
ING Portföy Altın Fonu 0,028049 -3,28
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Ekonomi

Kaynak: AA

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