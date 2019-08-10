Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|
|
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,492043
|1,50
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,201044
|1,36
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,690624
|1,34
|Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|6,827643
|0,97
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|18,167370
|0,97
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025198
|3,54
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,443495
|0,61
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.
|1,274840
|0,47
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,719534
|0,45
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,698873
|0,45
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,577370
|1,90
|Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,393395
|0,92
|Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,123391
|0,90
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|9,033318
|0,45
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,029486
|1,65
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|6,680500
|1,37
|Garanti Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değ. Fon
|1,308662
|0,81
|Qinvest Portföy Değ. Fon
|0,052457
|0,70
|Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu
|0,016922
|0,61
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|
|
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,036164
|4,38
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,141797
|4,34
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,086911
|3,57
|Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,015233
|1,08
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,016781
|0,91
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|
|
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,038051
|4,40
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,064209
|4,35
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,022471
|4,32
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,026405
|4,31
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,033317
|4,27
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|
|
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,600912
|0,40
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,055979
|0,39
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,020271
|0,39
|QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu
|111,039963
|0,37
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|89,073185
|0,37
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|
|
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,277253
|-3,03
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,034931
|-2,68
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,050567
|-2,44
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|525,866369
|-2,21
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|6,004293
|-1,87
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,012990
|-6,26
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020147
|-5,33
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,228706
|-4,48
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,021831
|-3,44
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,028887
|-2,27
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|58,634778
|-6,32
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,041827
|-5,74
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,033388
|-4,88
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,023996
|-4,74
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,070582
|-4,33
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|0,989572
|-3,99
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,041002
|-3,08
|Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon
|1,718665
|-2,47
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,584974
|-2,10
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|0,949643
|-1,88
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|
|
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,026567
|-4,36
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|17,945266
|-4,04
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,316566
|-3,63
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,038347
|-3,41
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,018295
|-2,80
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.