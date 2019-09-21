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Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

21.09.2019 11:14Yatırımcı rehberi (6)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5005291,42
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,7040310,97
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2050890,93
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF549,3756000,69
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu155,9304160,66
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0150635,55
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0222861,21
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,6855910,77
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)0,0592060,44
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0406250,35
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,5166640,16
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0429360,13
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Oyak Portföy İki. Değ. Fon0,0240940,66
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon1,2857610,55
HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon0,0238690,39
Ata Portföy Bir. Değ. Fon0,0065410,37
Qinvest Portföy Değ. Fon0,0544520,36
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu0,0172550,48
Albaraka Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,1905600,43
Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,4323850,43
KT Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu1,3876550,40
Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu1,4207540,39
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6134520,32
ING Portföy Para Piyasası Fonu90,8637610,32
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0206930,32
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0571370,31
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,5551460,31
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,060649-1,02
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,309469-0,70
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,035916-0,52
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,026725-0,44
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,062893-0,43
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,023101-1,43
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,025859-1,35
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,056387-0,74
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,030302-0,46
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,386616-0,37
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,099494-4,08
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,050663-3,97
Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF)0,190383-3,38
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,110660-3,01
HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)0,096453-2,81
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,256421-1,70
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,042619-1,11
Ziraat Portföy İki. Değ. Fon77,694483-1,09
Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon0,020257-1,04
ICBC Turkey Portföy İki. Değ. Fon0,103449-0,91
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,174868-1,19
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,119132-1,17
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,037458-1,12
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,353224-0,81
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,056331-0,76
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF21,490679-1,39
Deniz Port. Altın Fonu0,034338-1,38
ING Portföy Altın Fonu0,030211-1,34
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,027265-1,33
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,039330-1,32
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)

Ekonomi

Kaynak: AA

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