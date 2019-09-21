Yatırımcı rehberi (6)

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,500529 1,42 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,704031 0,97 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,205089 0,93 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 549,375600 0,69 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 155,930416 0,66 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015063 5,55 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022286 1,21 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,685591 0,77 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,059206 0,44 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,040625 0,35 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,516664 0,16 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042936 0,13 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,024094 0,66 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,285761 0,55 HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 0,023869 0,39 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006541 0,37 Qinvest Portföy Değ. Fon 0,054452 0,36 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,017255 0,48 Albaraka Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,190560 0,43 Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,432385 0,43 KT Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,387655 0,40 Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,420754 0,39 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,613452 0,32 ING Portföy Para Piyasası Fonu 90,863761 0,32 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,020693 0,32 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,057137 0,31 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,555146 0,31 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,060649 -1,02 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,309469 -0,70 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035916 -0,52 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,026725 -0,44 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,062893 -0,43 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023101 -1,43 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025859 -1,35 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,056387 -0,74 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030302 -0,46 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,386616 -0,37 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,099494 -4,08 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,050663 -3,97 Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,190383 -3,38 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,110660 -3,01 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,096453 -2,81 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,256421 -1,70 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,042619 -1,11 Ziraat Portföy İki. Değ. Fon 77,694483 -1,09 Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon 0,020257 -1,04 ICBC Turkey Portföy İki. Değ. Fon 0,103449 -0,91 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,174868 -1,19 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,119132 -1,17 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037458 -1,12 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,353224 -0,81 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,056331 -0,76 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,490679 -1,39 Deniz Port. Altın Fonu 0,034338 -1,38 ING Portföy Altın Fonu 0,030211 -1,34 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,027265 -1,33 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,039330 -1,32

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.(Sürecek)