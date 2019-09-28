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Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.

28.09.2019 11:10Yatırımcı rehberi (6)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,7255133,05
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5141122,71
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2090501,93
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu19,0620871,28
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,2255561,19
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,7072330,58
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu1,6316480,54
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu1,7422100,54
Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.1,3077170,53
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu1,7629540,53
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1020082,53
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0519292,50
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)54,8013002,45
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0230502,29
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0271702,20
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,4608742,98
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,2616352,03
Ata Portföy Bir. Değ. Fon0,0066521,70
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,6470021,52
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0432441,47
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,3737881,52
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)0,9849531,09
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,0674891,06
Ziraat Portföy Katılım Fonu0,0192301,05
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,1254470,56
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,0274500,68
TEB Portföy Altın Fonu0,0671980,66
Fiba Portföy Altın Fonu0,0233510,63
Ak Portföy Altın Fonu0,0629880,60
ING Portföy Altın Fonu0,0303840,57
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0573120,31
ING Portföy Para Piyasası Fonu91,1412440,31
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0207560,30
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6153080,30
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0539210,30
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,285463-1,04
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,035592-0,90
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF545,620581-0,68
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,052950-0,20
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,060568-0,13
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,014515-3,64
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,021797-2,19
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,340424-1,94
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,022796-1,32
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,030054-0,82
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu67,770121-1,91
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,034979-1,86
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,062355-1,69
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,074799-1,65
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,072045-1,50
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,034684-2,68
Ak Portföy AGI Değ. Fon0,989217-0,30
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,022101-0,30
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,338766-0,17
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,159716-0,04
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
İş Portföy Altın Fonu0,030653-0,01

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Ekonomi

Kaynak: AA

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