Yatırımcı rehberi (6)

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,867923 2,70 TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 159,802592 1,33 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,520524 1,25 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,734472 1,23 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,253675 1,03 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,258912 0,49 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,552677 0,42 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,713614 0,37 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,337823 0,37 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,634373 0,17 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,046593 4,30 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,413623 3,00 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,135634 2,86 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 9,871184 2,46 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,567918 2,43 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,503541 2,92 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006816 2,47 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,076070 1,44 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,482491 1,43 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,107413 1,12 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,009199 2,46 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,394568 1,51 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,078946 1,07 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,019361 0,68 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022234 0,60 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 24,860059 0,63 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,040059 0,32 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 8,666103 0,30 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,057482 0,30 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,558435 0,30 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,020817 0,29 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013498 -7,01 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021085 -3,27 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,298527 -1,79 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022666 -0,57 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025783 -0,54 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,038914 -3,14 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,035080 -2,66 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,073039 -2,35 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,061020 -2,14 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,070573 -2,04 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,001079 -3,25 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010141 -1,60 İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,314285 -0,60 İş Portföy İki. Değ. Fon 8,522326 -0,51 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,027646 -0,03 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037462 -0,46 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,175936 -0,43 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,120905 -0,40 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,244565 -1,16 TEB Portföy Altın Fonu 0,066761 -0,65 Garanti Portföy Altın Fonu 0,077273 -0,50 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,027318 -0,48 Deniz Port. Altın Fonu 0,034364 -0,44

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.(Sürecek)