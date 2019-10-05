Haberler » Ekonomi » Haber

Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Tacirler Portföy Özel Sek.

05.10.2019 11:06Yatırımcı rehberi (6)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu1,8679232,70
TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu159,8025921,33
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5205241,25
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,7344721,23
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu6,2536751,03
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,2589120,49
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,5526770,42
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,7136140,37
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,3378230,37
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu1,6343730,17
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0465934,30
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)1,4136233,00
Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1356342,86
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)9,8711842,46
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,5679182,43
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,5035412,92
Ata Portföy Bir. Değ. Fon0,0068162,47
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,0760701,44
Yapı Kredi Port. Karma Fon0,4824911,43
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu0,1074131,12
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,0091992,46
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,3945681,51
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,0789461,07
Ziraat Portföy Katılım Fonu0,0193610,68
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0222340,60
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF24,8600590,63
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,0400590,32
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu8,6661030,30
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0574820,30
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,5584350,30
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0208170,29
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,013498-7,01
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,021085-3,27
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,298527-1,79
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,022666-0,57
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,025783-0,54
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,038914-3,14
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,035080-2,66
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,073039-2,35
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,061020-2,14
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,070573-2,04
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,001079-3,25
İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon0,010141-1,60
İş Portföy Üç. Değ. Fon1,314285-0,60
İş Portföy İki. Değ. Fon8,522326-0,51
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,027646-0,03
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,037462-0,46
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,175936-0,43
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,120905-0,40
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF21,244565-1,16
TEB Portföy Altın Fonu0,066761-0,65
Garanti Portföy Altın Fonu0,077273-0,50
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,027318-0,48
Deniz Port. Altın Fonu0,034364-0,44
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Sek, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
14:32 "Hizmet ihracatı 52 milyar dolara yürüyor"
14:26 "İyi Tarım Uygulaması" kabak üretimini yüzde 50 artırdı
14:26 Sıfır araç alacaklara müjde
14:22 Spot piyasada doğal gaz fiyatları
14:21 400 yıllık içme suyu dünyaya açıldı
14:16 Türk tekstil firmaları ABD'de ürünlerini tanıttı
14:16 TMSF uluslararası toplantıya ev sahipliği yapacak