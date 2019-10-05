Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,867923
|2,70
|TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|159,802592
|1,33
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,520524
|1,25
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,734472
|1,23
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|6,253675
|1,03
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,258912
|0,49
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,552677
|0,42
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,713614
|0,37
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,337823
|0,37
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,634373
|0,17
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,046593
|4,30
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,413623
|3,00
|Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,135634
|2,86
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|9,871184
|2,46
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,567918
|2,43
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,503541
|2,92
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,006816
|2,47
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,076070
|1,44
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,482491
|1,43
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,107413
|1,12
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,009199
|2,46
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,394568
|1,51
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,078946
|1,07
|Ziraat Portföy Katılım Fonu
|0,019361
|0,68
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022234
|0,60
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|24,860059
|0,63
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,040059
|0,32
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|8,666103
|0,30
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,057482
|0,30
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,558435
|0,30
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,020817
|0,29
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013498
|-7,01
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021085
|-3,27
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,298527
|-1,79
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,022666
|-0,57
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025783
|-0,54
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,038914
|-3,14
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,035080
|-2,66
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,073039
|-2,35
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,061020
|-2,14
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,070573
|-2,04
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,001079
|-3,25
|İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon
|0,010141
|-1,60
|İş Portföy Üç. Değ. Fon
|1,314285
|-0,60
|İş Portföy İki. Değ. Fon
|8,522326
|-0,51
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,027646
|-0,03
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,037462
|-0,46
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,175936
|-0,43
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,120905
|-0,40
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|21,244565
|-1,16
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,066761
|-0,65
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,077273
|-0,50
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,027318
|-0,48
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,034364
|-0,44
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.