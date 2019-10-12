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Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy...

12.10.2019 11:05Yatırımcı rehberi (6)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0549953,37
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0629163,23
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,3642513,12
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF563,6984262,71
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0367062,60
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0143296,16
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,4093634,82
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0220214,44
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0311523,71
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,0234863,62
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0411565,76
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0361334,55
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0636954,38
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0736514,36
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0761264,23
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,0372793,62
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,0201062,96
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon2,1510192,37
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,0747331,39
Kare Portföy Bir. Değ. Fon1,3487340,46
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,2171233,50
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0387733,50
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,1582093,33
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,4198183,03
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0228802,91
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu0,0691953,65
Fiba Portföy Altın Fonu0,0240783,55
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0407733,53
ING Portföy Altın Fonu0,0313323,51
Deniz Port. Altın Fonu0,0355693,51
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0576490,29
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0542330,29
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,6910130,29
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,5600520,29
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6188960,29
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,719118-2,09
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,510227-1,98
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,207460-1,47
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu19,083849-0,89
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,024099-0,81
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,255641-0,26
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,712568-0,06
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,043325-7,01
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)9,367321-5,10
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,489651-4,99
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,049846-4,88
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)52,907235-4,78
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon1,761637-3,36
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon0,018298-2,81
Yapı Kredi Port. Karma Fon0,469406-2,71
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,257253-2,45
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,624947-2,03
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,050689-2,62
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,366252-2,03
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)0,988893-2,01
Ziraat Portföy Katılım Fonu0,019172-0,98
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,663681-0,18

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Ekonomi

Kaynak: AA

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