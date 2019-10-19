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Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab.

19.10.2019 11:04Yatırımcı rehberi (6)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,3851640,88
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0368740,46
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu1,7920380,38
İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon0,0256660,34
Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu1,5063880,34
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,4663912,37
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,0240072,22
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0144771,03
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0583110,70
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0313620,67
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0373123,26
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0374723,00
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0423822,98
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0757852,90
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0782662,81
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,0872304,82
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,0290250,87
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,1049410,42
TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon0,0529850,34
Ünlü Portföy İki. Değ. Fon0,0338610,31
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Port. Halk Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu1,3601840,25
KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,6016650,24
Ziraat Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu1,4576570,24
Albaraka Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu1,2161730,23
Oyak Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu1,2932870,21
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF21,6528890,07
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0578110,28
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6206350,28
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0543840,28
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0209340,28
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu5,6332300,28
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,497028-2,59
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,701323-2,47
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,202508-2,39
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu18,810609-1,43
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu155,261987-1,36
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,026342-1,02
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,698704-0,81
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,248503-0,57
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,478067-0,34
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,337496-0,30
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,093800-5,03
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,047581-4,54
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)8,956241-4,39
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF33,987022-4,36
HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)0,091315-4,09
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,401208-5,56
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,249356-3,07
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon0,017877-2,30
Yapı Kredi Port. Karma Fon0,458840-2,25
Ata Portföy Bir. Değ. Fon0,006543-2,08
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)0,960448-2,88
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,329989-2,65
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,031720-1,81
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,141950-1,40
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,038283-1,26
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,027825-1,55
TEB Portföy Altın Fonu0,068137-1,53
ING Portföy Altın Fonu0,030862-1,50
Deniz Port. Altın Fonu0,035037-1,50
Ak Portföy Altın Fonu0,064045-1,48
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Ekonomi

Kaynak: AA

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