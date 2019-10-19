Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,385164
|0,88
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,036874
|0,46
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,792038
|0,38
|İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon
|0,025666
|0,34
|Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,506388
|0,34
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,466391
|2,37
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,024007
|2,22
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014477
|1,03
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,058311
|0,70
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,031362
|0,67
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,037312
|3,26
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,037472
|3,00
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,042382
|2,98
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,075785
|2,90
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,078266
|2,81
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,087230
|4,82
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,029025
|0,87
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,104941
|0,42
|TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon
|0,052985
|0,34
|Ünlü Portföy İki. Değ. Fon
|0,033861
|0,31
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Port. Halk Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,360184
|0,25
|KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,601665
|0,24
|Ziraat Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,457657
|0,24
|Albaraka Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,216173
|0,23
|Oyak Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,293287
|0,21
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|21,652889
|0,07
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,057811
|0,28
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,620635
|0,28
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,054384
|0,28
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,020934
|0,28
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|5,633230
|0,28
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,497028
|-2,59
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,701323
|-2,47
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,202508
|-2,39
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|18,810609
|-1,43
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|155,261987
|-1,36
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,026342
|-1,02
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,698704
|-0,81
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,248503
|-0,57
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,478067
|-0,34
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,337496
|-0,30
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,093800
|-5,03
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,047581
|-4,54
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|8,956241
|-4,39
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|33,987022
|-4,36
|HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)
|0,091315
|-4,09
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,401208
|-5,56
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,249356
|-3,07
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,017877
|-2,30
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,458840
|-2,25
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,006543
|-2,08
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,960448
|-2,88
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,329989
|-2,65
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,031720
|-1,81
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,141950
|-1,40
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,038283
|-1,26
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,027825
|-1,55
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,068137
|-1,53
|ING Portföy Altın Fonu
|0,030862
|-1,50
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,035037
|-1,50
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,064045
|-1,48
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