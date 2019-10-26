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Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.

26.10.2019 11:20Yatırımcı rehberi (6)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,7472206,54
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5278576,20
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2110624,22
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,0245613,23
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu159,8876062,98
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0147031,56
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,2664401,44
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,7191591,20
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,5680531,00
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,3489720,86
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0444478,72
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)9,6956698,26
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0455498,25
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0217877,90
Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1341267,64
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,5059367,47
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,2613734,82
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon0,0187014,61
HSBC Portföy Değ. Fon92,5040964,33
Yapı Kredi Port. Karma Fon0,4782044,22
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,4200986,78
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,0176955,96
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,0922195,86
Ziraat Portföy Katılım Fonu0,0196153,48
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,6815261,23
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu92,1462600,28
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu5,6490210,28
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,7948700,28
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0545350,28
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6223480,28
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,061458-2,07
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF554,522610-1,79
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,036298-1,56
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,349827-1,48
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,054001-1,17
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,057059-2,15
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,025811-2,02
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,030735-2,00
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,418471-1,94
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,023640-1,53
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,076375-2,42
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,036527-2,10
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,064030-1,97
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu69,911852-1,68
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,074607-1,55
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,012428-1,61
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,022447-1,93
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,037557-1,90
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,121142-1,82
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,374876-1,59
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,184165-1,47
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,039386-1,99
İş Portföy Altın Fonu0,030694-1,99
HSBC Portföy Altın Fonu2,397280-1,97
TEB Portföy Altın Fonu0,066815-1,94
Deniz Port. Altın Fonu0,034358-1,94
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Ekonomi

Kaynak: AA

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