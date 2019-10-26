Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,747220
|6,54
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,527857
|6,20
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,211062
|4,22
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,024561
|3,23
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|159,887606
|2,98
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014703
|1,56
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,266440
|1,44
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,719159
|1,20
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,568053
|1,00
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,348972
|0,86
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,044447
|8,72
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|9,695669
|8,26
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,045549
|8,25
|Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,021787
|7,90
|Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,134126
|7,64
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,505936
|7,47
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,261373
|4,82
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,018701
|4,61
|HSBC Portföy Değ. Fon
|92,504096
|4,33
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,478204
|4,22
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,420098
|6,78
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,017695
|5,96
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,092219
|5,86
|Ziraat Portföy Katılım Fonu
|0,019615
|3,48
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,681526
|1,23
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu
|92,146260
|0,28
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|5,649021
|0,28
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,794870
|0,28
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,054535
|0,28
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,622348
|0,28
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,061458
|-2,07
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|554,522610
|-1,79
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,036298
|-1,56
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,349827
|-1,48
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,054001
|-1,17
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,057059
|-2,15
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025811
|-2,02
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030735
|-2,00
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,418471
|-1,94
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023640
|-1,53
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,076375
|-2,42
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,036527
|-2,10
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,064030
|-1,97
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|69,911852
|-1,68
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,074607
|-1,55
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,012428
|-1,61
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022447
|-1,93
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,037557
|-1,90
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,121142
|-1,82
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,374876
|-1,59
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,184165
|-1,47
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,039386
|-1,99
|İş Portföy Altın Fonu
|0,030694
|-1,99
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,397280
|-1,97
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,066815
|-1,94
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,034358
|-1,94
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