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Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro.

09.11.2019 11:08 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:08Yatırımcı rehberi (6)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0279741,41
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon6,0009271,34
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5412401,32
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,0653801,28
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,1624801,21
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0148465,51
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,0242973,25
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,4768972,46
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0224551,73
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,5976741,56
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)4,8729806,09
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0515686,05
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1015895,89
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,0914895,83
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)1,4635015,73
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0452984,17
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,1331854,16
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,2681823,69
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,0786823,26
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,6884533,14
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,4680033,98
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,0370453,44
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,1291702,73
Ziraat Portföy Katılım Fonu0,0201242,39
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,6999731,13
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0582620,25
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6255040,25
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,7987650,25
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0210970,25
TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu92,6085130,25
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,025561-1,13
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,037412-0,93
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,116604-0,88
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,179522-0,82
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF21,264627-2,40
QNB Finans Portföy Altın BYF24,541344-1,45
Fiba Portföy Altın Fonu0,023152-0,98
Deniz Port. Altın Fonu0,034201-0,97
İş Portföy Altın Fonu0,030556-0,96

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Ekonomi

Kaynak: AA

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