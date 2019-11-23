Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,218594
|0,68
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,025107
|0,65
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,547892
|0,62
|İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|113,589056
|0,51
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,770962
|0,47
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015082
|1,00
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,747607
|0,63
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,292924
|0,61
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.
|1,341627
|0,50
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,671977
|0,31
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,053462
|7,88
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,026570
|6,00
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,049339
|5,43
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,831221
|5,18
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,675984
|4,68
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,743016
|5,87
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,081869
|2,73
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|1,877933
|2,44
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,275483
|2,36
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,046667
|2,20
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,104606
|6,05
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,480052
|2,75
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,146748
|2,19
|Ziraat Portföy Katılım Fonu
|0,020314
|1,88
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,712729
|0,96
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,058543
|0,24
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,055063
|0,23
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|5,704014
|0,23
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,628522
|0,23
|TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu
|93,039803
|0,23
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,035639
|-2,54
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,328564
|-1,62
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|547,779834
|-1,11
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,060822
|-0,99
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,018740
|-0,86
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021663
|-2,25
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030455
|-1,16
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025143
|-1,04
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,443144
|-1,00
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,057050
|-0,92
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,076807
|-1,44
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,037365
|-1,36
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,065542
|-1,20
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,042156
|-1,06
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,075636
|-1,05
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,114197
|-1,58
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,007246
|-0,83
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,075968
|-0,69
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022375
|-0,88
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,036786
|-0,84
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,098614
|-0,79
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,382730
|-0,77
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,202781
|-0,71
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|24,066558
|-1,02
|İş Portföy Altın Fonu
|0,030021
|-1,00
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,038522
|-0,90
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,026672
|-0,90
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,033584
|-0,86
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