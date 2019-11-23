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Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Uzun Vad. Borç.

23.11.2019 11:04 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:04Yatırımcı rehberi (6)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2185940,68
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,0251070,65
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5478920,62
İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu113,5890560,51
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,7709620,47
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0150821,00
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,7476070,63
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,2929240,61
Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.1,3416270,50
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu1,6719770,31
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0534627,88
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0265706,00
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0493395,43
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,8312215,18
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,6759844,68
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,7430165,87
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,0818692,73
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon1,8779332,44
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,2754832,36
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0466672,20
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,1046066,05
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,4800522,75
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,1467482,19
Ziraat Portföy Katılım Fonu0,0203141,88
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,7127290,96
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0585430,24
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0550630,23
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu5,7040140,23
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6285220,23
TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu93,0398030,23
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,035639-2,54
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,328564-1,62
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF547,779834-1,11
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,060822-0,99
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,018740-0,86
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,021663-2,25
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,030455-1,16
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,025143-1,04
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,443144-1,00
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,057050-0,92
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,076807-1,44
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,037365-1,36
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,065542-1,20
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,042156-1,06
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,075636-1,05
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,114197-1,58
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,007246-0,83
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,075968-0,69
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,022375-0,88
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,036786-0,84
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,098614-0,79
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,382730-0,77
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,202781-0,71
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF24,066558-1,02
İş Portföy Altın Fonu0,030021-1,00
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,038522-0,90
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,026672-0,90
Deniz Port. Altın Fonu0,033584-0,86

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Ekonomi

Kaynak: AA

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