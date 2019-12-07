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Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.

07.12.2019 11:10 | Son Güncelleme: 07.12.2019 11:10Yatırımcı rehberi (6)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5489680,62
Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu1,9914270,58
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0283490,45
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,1643110,44
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,7735170,42
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0254901,44
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,7637570,67
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,3017540,44
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,4917100,39
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,3922500,30
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,06711914,89
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0549697,00
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0291326,73
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)3,1000595,11
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)0,0721394,76
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,9137667,76
Ata Portföy Bir. Değ. Fon0,0070842,68
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon0,1361412,64
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,2804621,61
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,0839011,57
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,2757269,92
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,5850844,67
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,2241134,18
Ziraat Portföy Katılım Fonu0,0213183,62
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,7567501,62
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0389831,48
TEB Portföy Altın Fonu0,0660981,48
Fiba Portföy Altın Fonu0,0230171,47
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,0269741,44
HSBC Portföy Altın Fonu2,3733301,44
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0553220,24
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0212960,23
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,7241370,23
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu5,7301720,23
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6314230,23
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,036126-0,39
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,061541-0,24
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF553,845954-0,20
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,054835-0,05
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,474946-1,18
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,021711-1,04
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,057593-0,77
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,023796-0,62
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,030747-0,43
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,038423-2,17
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu73,232120-1,84
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,066438-1,53
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,042382-1,33
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,076464-1,24
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,124459-1,73
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF20,506702-0,42

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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