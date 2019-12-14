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Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.

14.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:06Yatırımcı rehberi (6)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0369082,16
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,4246791,89
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0556491,48
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,1660381,05
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0484211,03
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,0245733,27
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,5292912,20
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0155432,09
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0259301,73
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0312101,51
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0401104,39
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0279694,16
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0300873,08
Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1691803,05
Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1616732,93
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,9755523,23
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,1546022,68
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,7716531,44
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,0334871,28
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0479401,20
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,6006730,98
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0229070,90
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,2529090,73
Ziraat Portföy Katılım Fonu0,0214330,54
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,2306040,53
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
İş Portföy Altın Fonu0,0305970,53
Ak Portföy Altın Fonu0,0626500,42
Fiba Portföy Altın Fonu0,0231100,40
Garanti Portföy Altın Fonu0,0770540,40
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0391360,39
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0554610,25
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6329650,24
Deniz Port. Para Piyasası Fonu0,9522960,24
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu5,7436040,23
HSBC Portföy Para Piyasası Fonu69,2211900,23
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,061631-8,18
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,978740-0,60
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ata Portföy Bir. Değ. Fon0,007079-0,07
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,270519-0,41
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF20,433353-0,36
QNB Finans Portföy Altın BYF24,383809-0,35
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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