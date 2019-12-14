Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,036908
|2,16
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,424679
|1,89
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,055649
|1,48
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,166038
|1,05
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,048421
|1,03
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,024573
|3,27
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,529291
|2,20
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015543
|2,09
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025930
|1,73
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,031210
|1,51
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,040110
|4,39
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,027969
|4,16
|Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,030087
|3,08
|Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,169180
|3,05
|Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,161673
|2,93
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,975552
|3,23
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,154602
|2,68
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,771653
|1,44
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,033487
|1,28
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,047940
|1,20
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,600673
|0,98
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022907
|0,90
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,252909
|0,73
|Ziraat Portföy Katılım Fonu
|0,021433
|0,54
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,230604
|0,53
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|İş Portföy Altın Fonu
|0,030597
|0,53
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,062650
|0,42
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,023110
|0,40
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,077054
|0,40
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,039136
|0,39
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,055461
|0,25
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,632965
|0,24
|Deniz Port. Para Piyasası Fonu
|0,952296
|0,24
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|5,743604
|0,23
|HSBC Portföy Para Piyasası Fonu
|69,221190
|0,23
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,061631
|-8,18
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,978740
|-0,60
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,007079
|-0,07
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,270519
|-0,41
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|20,433353
|-0,36
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|24,383809
|-0,35
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.