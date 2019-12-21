Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|
|
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,518961
|3,89
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,038083
|3,18
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|571,471427
|2,91
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|6,910017
|2,91
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,108264
|2,90
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016440
|5,77
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,621261
|3,64
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022772
|3,59
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,025445
|3,55
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,032007
|2,55
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,042276
|5,40
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,029223
|4,48
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|78,663496
|4,47
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,040169
|4,04
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,082383
|3,96
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,201909
|4,10
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,079711
|3,00
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,061385
|2,70
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,007188
|1,54
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,388172
|1,22
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|
|
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,038289
|2,38
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,305801
|2,35
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,478557
|2,27
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,023373
|2,03
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,138233
|2,01
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|
|
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|21,293382
|4,21
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|25,262522
|3,60
|İş Portföy Altın Fonu
|0,031316
|2,35
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,078863
|2,35
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,040038
|2,30
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|
|
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,573401
|0,21
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,055576
|0,21
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021388
|0,20
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|8,893188
|0,20
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|5,755146
|0,20
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|
|
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,772165
|-0,55
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,547266
|-0,48
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,219437
|-0,19
|Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,018962
|-0,11
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,025203
|-0,08
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|11,526547
|-1,53
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,061574
|-1,43
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,060756
|-1,42
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,029352
|-1,22
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,964299
|-0,73
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,940024
|-1,80
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|1,871867
|-1,08
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,504817
|-0,12
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,282768
|-0,05
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.