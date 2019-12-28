Yatırımcı rehberi (6)

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,781718 1,24 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,553645 1,17 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,221724 1,04 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 165,749554 0,74 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 20,141527 0,64 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027038 2,83 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,437209 1,07 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022998 0,99 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,670804 0,92 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,793140 0,85 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,064288 5,81 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 72,738166 3,98 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,058336 3,91 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031043 3,54 Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,174405 3,52 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 2,014588 3,84 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,007394 2,87 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,821475 2,32 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,086726 2,09 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,048978 1,85 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,665400 3,40 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,334506 3,23 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,274508 3,15 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,224692 2,02 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,159904 1,90 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,533933 5,83 QNB Finans Portföy Altın BYF 25,817180 2,20 TEB Portföy Altın Fonu 0,069334 2,18 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,040902 2,16 Deniz Port. Altın Fonu 0,035611 2,14 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 8,911733 0,21 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,574515 0,19 QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 117,161796 0,19 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,055683 0,19 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021429 0,19 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 571,205564 -0,05

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.(Sürecek)