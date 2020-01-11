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Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

11.01.2020 11:04 | Son Güncelleme: 11.01.2020 11:04Yatırımcı rehberi (6)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5602870,92
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,7896920,82
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2237460,73
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu166,8781090,58
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,0254780,49
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,8239110,74
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,3291510,41
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,4551560,25
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,6891940,19
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,5184970,06
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0595563,74
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)0,0812773,60
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1172493,44
Actus Portföy His. Sen. Fonu2,0642262,82
Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu0,0242882,24
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon2,1706723,61
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu0,0193091,69
Qinvest Portföy Değ. Fon0,0607001,61
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,2407351,56
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,8662451,35
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,3191641,20
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,2561831,08
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,1896621,07
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0400951,02
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,7392711,01
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Fiba Portföy Altın Fonu0,0248901,49
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,0290711,16
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0420771,13
HSBC Portföy Altın Fonu2,5365361,13
Garanti Portföy Altın Fonu0,0829701,12
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,5767080,21
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0559010,20
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu117,6100350,20
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6378720,20
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0215110,20
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF565,256835-1,33
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,063504-0,78
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,524707-0,78
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon6,313004-0,63
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,057318-0,62
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,016004-2,93
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,025679-1,68
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,027104-1,35
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,022679-1,24
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,032091-1,17
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,029466-2,41
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,045200-1,89
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,040205-1,28
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,082134-1,18
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,083283-0,87
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,059641-0,94
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon1,956271-0,69
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,080227-0,54
Ata Portföy Bir. Değ. Fon0,007425-0,47
QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon0,020843-0,36
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,296935-1,09
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,465764-0,92
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,080868-0,89
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,023349-0,82
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,359790-0,42
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF22,144847-2,04

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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