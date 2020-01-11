Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,560287
|0,92
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,789692
|0,82
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,223746
|0,73
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|166,878109
|0,58
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,025478
|0,49
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,823911
|0,74
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,329151
|0,41
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,455156
|0,25
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,689194
|0,19
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,518497
|0,06
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,059556
|3,74
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,081277
|3,60
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,117249
|3,44
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,064226
|2,82
|Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu
|0,024288
|2,24
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,170672
|3,61
|Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu
|0,019309
|1,69
|Qinvest Portföy Değ. Fon
|0,060700
|1,61
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,240735
|1,56
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,866245
|1,35
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,319164
|1,20
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,256183
|1,08
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,189662
|1,07
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,040095
|1,02
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,739271
|1,01
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,024890
|1,49
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,029071
|1,16
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,042077
|1,13
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,536536
|1,13
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,082970
|1,12
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,576708
|0,21
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,055901
|0,20
|QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu
|117,610035
|0,20
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,637872
|0,20
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021511
|0,20
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|565,256835
|-1,33
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,063504
|-0,78
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,524707
|-0,78
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|6,313004
|-0,63
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,057318
|-0,62
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016004
|-2,93
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,025679
|-1,68
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027104
|-1,35
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022679
|-1,24
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,032091
|-1,17
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,029466
|-2,41
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,045200
|-1,89
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,040205
|-1,28
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,082134
|-1,18
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,083283
|-0,87
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,059641
|-0,94
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|1,956271
|-0,69
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,080227
|-0,54
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,007425
|-0,47
|QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon
|0,020843
|-0,36
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,296935
|-1,09
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,465764
|-0,92
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,080868
|-0,89
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,023349
|-0,82
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,359790
|-0,42
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,144847
|-2,04
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