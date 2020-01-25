Haberler » Ekonomi » Yatırımcı rehberi (6) - Ekonomi

Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro.

25.01.2020 11:06 | Son Güncelleme: 25.01.2020 11:06Yatırımcı rehberi (6)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0307411,78
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0517771,65
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,1814691,54
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon6,4938031,52
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,1770421,47
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0274261,04
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0606760,89
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,7233900,86
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,4834760,83
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,8508540,63
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0762758,47
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)69,2566933,23
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)1,9195142,54
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0343752,53
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0643642,13
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,0928392,18
Tacirler Portföy Değ. Fon2,2803591,90
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,0828291,62
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon0,1475501,35
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon1,9716851,27
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,4180954,56
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,4746943,99
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,8504393,62
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,5149161,46
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0237731,14
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF26,6841381,84
Ak Portföy Altın Fonu0,0672880,34
QNB Finans Portföy Gümüş BYF22,2307030,13
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0561210,19
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,7482120,19
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0215920,19
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6402700,18
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0596240,18
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı
Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,038643-0,13
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,015023-4,33
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,025433-1,97
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,022260-1,60
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,029270-0,79
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,045262-0,06
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,031840-0,13
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,254365-0,12
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,189623-0,03
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Garanti Portföy Altın Fonu0,082829-0,22
Fiba Portföy Altın Fonu0,024851-0,19
TEB Portföy Altın Fonu0,071252-0,10
Deniz Port. Altın Fonu0,036403-0,08
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,029057-0,07

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

11:46  İnovasyon öncüsü 6 bin öğretmen Türkiye'yi dijital geleceğe taşıyacak
11:28  Kara sınır kapılarından geçen yıl 27,6 milyon yolcu, 7,6 milyon araç geçti
11:23  ABD Fars Haber Ajansını kara listeye aldı
11:23  ABD'nin Houston kentindeki patlamada 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
11:17  Sedat Kılınç: "Şu an düşük faizle kredi çekenler, 10 yıl sonra yüzde 300 karda olacaklar"
25.01.2020 11:54:34