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Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç.

08.02.2020 11:04 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:04Yatırımcı rehberi (6)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,5966561,45
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0595760,80
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0390800,49
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon6,6008230,35
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0458890,30
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,7256672,67
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu1,7442661,00
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu1,8853140,82
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,7339780,73
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0326660,58
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0361996,98
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0808726,59
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0473555,46
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)81,5387435,10
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)3,6278665,09
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,3132104,00
Tacirler Portföy Değ. Fon2,2540383,12
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0516422,17
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,3056811,79
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,0935931,62
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,5302314,28
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,4601883,96
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,8960513,10
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,8593680,92
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,5596600,40
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,0806760,19
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0563290,18
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu5,8291460,18
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,7545450,18
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,5808660,18
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,585617-0,55
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,821599-0,47
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,231926-0,42
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,026084-0,34
Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu7,559145-0,25
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,013868-3,43
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,027655-0,86
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,021166-0,67
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu0,024170-0,70
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,235031-0,56
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,022260-0,53
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,208873-1,07
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,041023-1,04
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,276153-1,02
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,019999-0,18
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu0,018498-0,12
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu0,072591-1,30
Fiba Portföy Altın Fonu0,025263-1,21
Deniz Port. Altın Fonu0,037111-1,15
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,042931-1,14
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,029628-1,13

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Ekonomi

Kaynak: AA

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